Лос-Анджелес, США, , 21:56 — REGNUM Сегодня, 25 марта, клубы НБА «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта Хоукс», согласно информации журналиста Шэмса Чарании, договорились о обмене.

По данным источника, «Клипперс» усилят линию нападения, пополнив состав 35-летним разыгрывающим Рэджоном Рондо. «Хоукс» в качестве компенсации получат права на 34-летнего защитника Лу Уильямса.

В текущем сезоне Рондо в среднем набирает 3,9 очка и 3,5 передачи за матч.

Уильямс реализует 37,8% трехочковых бросков и набирает в среднем 12,1 очка за матч.