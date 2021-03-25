Саранск, , 21:47 — REGNUM Пропавшая в Мордовии воспитанница детского дома-школы нашлась в одном из населенных пунктов Ставропольского края. Об этом сообщает следственное управление СКР по Мордовии.

Информация о местонахождении девушки поступила правоохранителям. Для ее проверки в служебную командировку были направлены следователь-криминалист регионального управления СК, сотрудники МВД по республике. Девушка была обнаружена у знакомых. По предварительным данным, противоправных действий в ее отношении не совершалось.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие уходу несовершеннолетней из детского дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летняя девушка покинула Ялгинский детский дом-школу днем 11 марта. С этого момента о ее местонахождении ничего известно не было. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

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