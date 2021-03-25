Лондон , , 21:46 — REGNUM Сегодня, 25 марта, стало известно об интересе «Тоттенхэма» к полузащитнику «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.

Согласно информации Sky Sports, «Тоттенхэм» ищет замену Гарет Бейлу, который по окончании срока аренды в лондонском клубе планирует вернуться в мадридский «Реал». По мнению скаутов «шпор», Гонсалес может стать отличной компенсацией валлийцу.

«Штутгарт» оценивает трансфер своего полузащитника в 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Гонсалес принял участие в 15 матчах и отличился 8 (6+2) очками по системе «гол+пас».