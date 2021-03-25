Красногорск, , 21:40 — REGNUM Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области принял отставку главы Эльмиры Хаймурзиной, сообщает 25 марта сайт окружной администрации.

Отмечается, что решение принято досрочно «в связи с переходом на работу в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации».

«Мы максимально добросовестно старались исполнять свою работу. Красногорск каждый день, каждый год меняется к лучшему, и в этом есть частица нашего труда — труда всей команды администрации городского округа», — прокомментировала решение депутатов Хаймурзина.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа избран Алексей Спасский. Ранее его кандидатуру рекомендовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Ранее Совфед принял решение о наделении полномочиями пятерых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В список вошла Эльмира Хаймурзина.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Спасский начал знакомство с территорией с посещения строительных площадок социальных объектов, расположенных в Опалихе.

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