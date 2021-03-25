Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Своего переизбрания на второй срок не исключил американский президент Джо Байден в ходе первой большой пресс-конференци, которую он дал сегодня, 25 марта.

Байден «Я планирую бороться за переизбрание, жду этого».

Глава Штатов добавил, что ожидает поддержки от вице-президента Камалы Харрис, что она будет вице-президентом и на втором сроке, поскольку она «прекрасно выполняет эту работу» и является «прекрасным партнёром».

Напомним, после недавнего падения 78-летнего Байдена на трапе самолёта его предшественник Дональд Трамп сказал, что глава государства может подписать документ, не понимая, о чём он, из-за неадекватности.

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