Минск, , 21:25 — REGNUM Сегодня, 25 марта, главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги прошедшего для команды сезона Континентальной хоккейной лиги, а также рассказал о влиянии нападающего Шейна Принса на игру «минчан».

«Когда я вернулся в Минск два года назад, знал, что команда переживала тяжелые времена — мало выигрывала, не выходила в плей-офф.

Я понимал, что есть какие-то вещи внутри команды, которые нужно изменить. И это было не только омоложение состава.

В конце прошлого сезона было много вопросов о том, куда мы пойдем. Когда мы получили зеленый свет, поняли, что не сможем идти дальше с некоторыми игроками без урезания их зарплаты. Принс был одним из них, он пошел на существенное сокращение зарплаты.

Мы с ним достаточно общались, мой посыл был в том, что он нужен команде, и если он пойдет на такой шаг, то мы сможем взять других хороших игроков и его роль будет другой, ему нужно было сделать ставку на себя.

И он сделал это. Я был очень рад, что он согласился, хотя было непросто. Риск, который он взял на себя, оправдался, он поддерживал высокий уровень игры весь сезон», — приводит слова специалиста официальный портал КХЛ.

Минское «Динамо» под руководством Вудкрофта заняло седьмое место Западной конференции в этом сезоне и получило путевку в плей-офф, где в первом раунде уступило СКА в пяти матчах серии.

Шейн Принц провел в составе «минчан» 52 матча в регулярном чемпионате и отличился 49 (25+24) баллами. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 5 играх.