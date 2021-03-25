Йошкар-Ола, 25 марта, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Марий Эл вынесен приговор в отношении генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой», бывшего депутата Госсовета республики по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и растрату в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Установлено, что, являясь главой компании и депутатом парламента республики, зная, что АО имеет средства для покупки техники, арендовал ее у ООО «Алпани» и ООО «Альтернатива», которые возглавляли его друг и сыновья сожительницы. В 2018 году он изготовил приказы, по которым Медведевским, Сернурским и Козьмодемьянским филиалами АО «Марий Эл Дорстрой» были заключены договоры на аренду техники без экипажа. До марта 2020 года оба ООО стабильно и своевременно получали по этим договорам платежи на общую сумму 17,9 млн рублей, при том, что стоимость техники в случае ее покупки составляла 16,777 млн рублей.

С декабря 2017 года по март 2020 года Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл Дорстрой» арендовал у ООО «Альтернатива» автомобиль ГАЗ 27 055 по завышенной цене без экипажа, общая сумма арендных платежей составила 2,59 млн рублей при рыночной стоимости услуги 1,374 млн рублей.

В 2019 году осужденный из средств организации оплатил 90% стоимости санаторно-курортной путевки для своей сожительницы — 56 тыс. рублей.

По уголовному делу проводились обыски, изымались и изучались документы, проведено четыре экономические и две оценочные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей. На жилое и нежилое имущество, автомобиль и земельные участки обвиняемого наложен обеспечительный арест. Материалы уголовного дела составили 16 томов. После передачи дела в суд для рассмотрения по существу обвиняемый досрочно прекратил депутатские полномочия. Отметим, что он являлся депутатом III, IV, V и VI созывов.

С учетом позиции государственного обвинителя экс-депутату назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в размере 905 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, АО «Марий Эл Дорстрой» является одной из крупнейших дорожных компаний республики. В структуру компании входят девять филиалов в районах Марий Эл. Деятельность АО распространяется на строительство, ремонт и содержание участков дорожной сети. Компания обслуживает 3 тыс. км автодорог республиканского значения. Имеет собственные асфальтосмесительные установки мощностью от 25 до 240 тонн в час.