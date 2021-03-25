Рим, , 21:19 — REGNUM Правительство Италии не будет устанавливать никакого ограничения по времени работы прививочных пунктов, где проводится вакцинация от коронавируса, передает Mediaset в четверг, 25 марта, со ссылкой на осведомленные источники.

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По этим данным, черновик декрета правительства предполагает лишь постановку задачи — не менее 800 прививок в день в каждом из крупных прививочных пунктов.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 25 марта, в Италии умерли 106 799 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (как и днем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на 23 696 (днем ранее — на 21 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856 человек — на 1548 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 739 791 человек (за день этот показатель вырос на 79 631), что составляет 4,55% населения Италии.