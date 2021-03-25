25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили рекордный импорт российских нефти и нефтепродуктов в США по итогам 2020 года.

Артур Савин, , 21:55 — REGNUM Данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA), согласно которым США по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года, вызвали реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 25 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А! Так вот почему у нас бензин дорожает», — пишет Кирилл Л.

Многие пользователи оказались в замешательстве от данной информации. Люди считают противоречивой ситуацию, когда лидер страны, который называет президента России «убийцей», закупает у этой самой России рекордные объёмы нефти.

«Ну и зачем кормить врага? Или ради денег можно продать родную мать?» — задаётся вопросом Михаил М.

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на рекорды по продаже нефти, российская валюта ведёт себя крайне нестабильно. Люди уверены, что чем больше ресурсов распродаёт Россия, тем менее стабильной становится её экономика.

«И на этом фоне рубль в очередной раз упал. Как-то наплевать, куда разбазариваются ресурсы страны, населению с этого все равно ничего не перепадало и никогда не будет перепадать», — считает Игорь М.

Ряд граждан указали на то, что пока Российская Федерация занимает тем, что распродаёт свои ресурсы, Соединённые Штаты активно занимаются наукой и изучением космоса.

«Два мира — два Шапиро: Россию распирает от гордости, что обогнала США в экспорте нефти, а в это время Америка готовится к запуску первого в истории человечества летательного аппарата на Марс», — отметил Alex A.

Часть пользователей предположила, что рынок нефти может стать отличной ниточкой Соединённых Штатов, за которую может дёргать руководство России.

«Ну, так введите санкции и не поставляйте нефть в США», — написал Александр Х.

Нашлись и те, кто сравнил ситуацию с продажей российской нефти с тем, по какой причине умерли миллионы индейцев на американском континенте.

«Весь прикол в том, что мы «продаём» свою нефть за напечатанные фантики. Реальный ресурс за стеклянные бусы. Это не достижение — это фиаско, господа», — поделился своим мнением Трофим З.

Напомним, 25 марта управление энергетической информации минэнерго США (EIA) опубликовало информацию, согласно которой США по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года.