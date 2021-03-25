Ангелина Потеряйко, 25 марта 2021, 22:06 — REGNUM Еврокомиссия представила План действий по развитию органического сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии 25 марта 2021 года.

Пабло Пикассо. Фермерша (Бюст) 1908
Пабло Пикассо. Фермерша (Бюст) 1908

Главная цель Плана — увеличить производство и потребление органических продуктов питания, для чего предполагается выделить 25% сельскохозяйственных земель к 2030 году, а также значительно увеличить объемы органической аквакультуры.

Органическое сельское хозяйство имеет ряд важных преимуществ:

  • органические поля имеют примерно на 30% больше биоразнообразия;
  • органически выращиваемые животные принимают меньше антибиотиков;
  • органические фермеры имеют более высокие доходы, и их хозяйства более устойчивы;
  • потребители точно знают, что они получают, когда видят органический логотип ЕС.

План действий соответствует Европейской экологической стратегии «Ферма на благо» и задаче сохранения биоразнообразия.

План действий разработан для того, чтобы предоставить быстроразвивающемуся органическому сектору правильные инструменты для достижения цели увеличения доли земель органического сельского хозяйства до 25%. План содержит 23 действия, объединенных в три направления: 1) увеличение потребления; 2) увеличение производства; 3) дальнейшее повышение устойчивости органического сектора благодаря его сбалансированному росту.

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е
Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

Еврокомиссия призывает государства — члены ЕС разработать национальные планы действий по развитию органического сельского хозяйства для увеличения своей национальной доли в масштабе ЕС. Между государствами — членами ЕС существуют значительные различия по показателю доли сельскохозяйственных земель, на которых ведется органическое сельское хозяйство, — от 0,5% до 25%. Национальные планы действий по развитию органического сельского хозяйства призваны дополнить национальные планы Общей сельскохозяйственной политики ЕС.

Рост потребления органических продуктов будет иметь решающее значение для поощрения фермеров к переходу на органическое сельское хозяйство и, таким образом, к повышению их прибыльности и устойчивости. С этой целью в Плане действий предлагается ряд конкретных действий, направленных на повышение спроса, поддержание доверия потребителей и обеспечение доступности органических продуктов питания для граждан. Это будет достигаться с помощью информирования жителей ЕС об органическом сельском хозяйстве, стимулирования более широкого использования органических продуктов в общепите посредством государственных закупок и увеличения доли органических продуктов в школах ЕС. Частный сектор также может сыграть значительную роль в этих направлениях, например, награждая сотрудников «биокарточками», которые они могут использовать для покупки экологически чистых продуктов питания.

В настоящее время в среднем около 8,5% сельскохозяйственных площадей ЕС обрабатываются органическим способом, и тенденции показывают, что к 2030 году этот показатель достигнет значений в 15−18%.

Альберт Анкер. Фермеры и газеты. 1867
Альберт Анкер. Фермеры и газеты. 1867

Ключевые инструменты Плана действий включают организацию информационных мероприятий и создание сетей для обмена передовым опытом, сертификацию фермеров, исследования и инновации, использование технологии блокчейн и других технологий для улучшения отслеживания качества продуктов от поля до стола потребителя, повышения прозрачности рынка, поддержку местных и малых предприятий.

Для повышения осведомленности об органическом производстве Еврокомиссия будет организовывать ежегодный «День органического сельского хозяйства, а также поощрять развитие сетей органического туризма через «биологические районы», в которых фермеры, граждане, туристические операторы, ассоциации и государственные органы станут работать вместе над устойчивым управлением местными ресурсами на основе принципов органического сельского хозяйства.

В Плане действий также отмечается, что производство органической аквакультуры остается относительно новым сектором, но имеет значительный потенциал роста. Новые руководящие принципы ЕС по устойчивому развитию аквакультуры будут побуждать страны Евросоюза и заинтересованные стороны поддерживать рост органического производства в этом секторе.

План также предполагает улучшение показателей органического сельского хозяйства с точки зрения устойчивости. Для достижения этой цели предполагается сосредоточиться на таких проблемах, как

  • улучшение условий содержания животных;
  • обеспечение доступности органических семян;
  • сокращение углеродного следа сельского хозяйства и
  • сведение к минимуму использования пластика, воды и электроэнергии.
Винсент Ван Гог. Две крестьянки в торфяных полях. 1883
Винсент Ван Гог. Две крестьянки в торфяных полях. 1883

Еврокомиссия также намеревается увеличить долю НИОКР и выделить не менее 30% бюджета на исследования и инновации в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, связанные с органическим сельским хозяйством.

Исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс так прокомментировал появление Плана:

«Сельское хозяйство является одним из основных факторов утраты биоразнообразия, а утрата биоразнообразия представляет собой серьезную угрозу для сельского хозяйства в целом. Нам срочно нужно восстановить баланс в отношениях с природой. Это касается всей пищевой цепочки. С помощью этого Плана действий мы стремимся повысить спрос на органическое сельское хозяйство, помочь потребителям сделать осознанный выбор и поддержать европейских фермеров в их переходном процессе. Чем больше земли мы выделяем под органическое сельское хозяйство, тем лучше защищаем биоразнообразие на этой земле и в прилегающих районах».

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховски заявил следующее:

«Органический сектор признан как сектор, пользующийся устойчивыми методами при использовании ресурсов, что отводит ему центральную роль в достижении целей Зеленого курса. Для достижения 25% целевого показателя органического сельского хозяйства нам необходимо сделать так, чтобы спрос на органические продукты стимулировал рост сектора, принимая во внимание значительные различия между государствами — членами ЕС. План действий предоставляет инструменты и идеи, способствующие сбалансированному росту сектора. Развитие будет поддерживаться Общей сельскохозяйственной политикой, исследованиями и инновациями, а также тесным сотрудничеством с ключевыми участниками как на уровне ЕС, так и на национальном и местном уровнях».
Поль Сезанн. Фермер. 1891
Поль Сезанн. Фермер. 1891

Комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс сказал:

«Органическое сельское хозяйство приносит много пользы окружающей среде, способствуя оздоровлению почв, уменьшая загрязнение воздуха и воды и улучшая биоразнообразие. В то же время, когда в последнее десятилетие спрос растет быстрее, чем производство, органический сектор приносит своим игрокам экономические выгоды. Новый План действий по органическому сельскому хозяйству станет решающим инструментом для определения пути к достижению целей по органическому производству (25% земель) и значительному увеличению объемов органической аквакультуры, закрепленных в стратегиях ЕС — «Биоразнообразие» и «От фермы к вилке». Кроме того, новое Стратегическое руководство по устойчивому развитию аквакультуры ЕС, которое вскоре будет принято Еврокомиссией, будет способствовать дальнейшему её развитию».

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