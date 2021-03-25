Ангелина Потеряйко, 25 марта 2021, 22:06 — REGNUM Еврокомиссия представила План действий по развитию органического сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии 25 марта 2021 года.
Главная цель Плана — увеличить производство и потребление органических продуктов питания, для чего предполагается выделить 25% сельскохозяйственных земель к 2030 году, а также значительно увеличить объемы органической аквакультуры.
Органическое сельское хозяйство имеет ряд важных преимуществ:
- органические поля имеют примерно на 30% больше биоразнообразия;
- органически выращиваемые животные принимают меньше антибиотиков;
- органические фермеры имеют более высокие доходы, и их хозяйства более устойчивы;
- потребители точно знают, что они получают, когда видят органический логотип ЕС.
План действий соответствует Европейской экологической стратегии «Ферма на благо» и задаче сохранения биоразнообразия.
План действий разработан для того, чтобы предоставить быстроразвивающемуся органическому сектору правильные инструменты для достижения цели увеличения доли земель органического сельского хозяйства до 25%. План содержит 23 действия, объединенных в три направления: 1) увеличение потребления; 2) увеличение производства; 3) дальнейшее повышение устойчивости органического сектора благодаря его сбалансированному росту.
Еврокомиссия призывает государства — члены ЕС разработать национальные планы действий по развитию органического сельского хозяйства для увеличения своей национальной доли в масштабе ЕС. Между государствами — членами ЕС существуют значительные различия по показателю доли сельскохозяйственных земель, на которых ведется органическое сельское хозяйство, — от 0,5% до 25%. Национальные планы действий по развитию органического сельского хозяйства призваны дополнить национальные планы Общей сельскохозяйственной политики ЕС.
Рост потребления органических продуктов будет иметь решающее значение для поощрения фермеров к переходу на органическое сельское хозяйство и, таким образом, к повышению их прибыльности и устойчивости. С этой целью в Плане действий предлагается ряд конкретных действий, направленных на повышение спроса, поддержание доверия потребителей и обеспечение доступности органических продуктов питания для граждан. Это будет достигаться с помощью информирования жителей ЕС об органическом сельском хозяйстве, стимулирования более широкого использования органических продуктов в общепите посредством государственных закупок и увеличения доли органических продуктов в школах ЕС. Частный сектор также может сыграть значительную роль в этих направлениях, например, награждая сотрудников «биокарточками», которые они могут использовать для покупки экологически чистых продуктов питания.
В настоящее время в среднем около 8,5% сельскохозяйственных площадей ЕС обрабатываются органическим способом, и тенденции показывают, что к 2030 году этот показатель достигнет значений в 15−18%.
Ключевые инструменты Плана действий включают организацию информационных мероприятий и создание сетей для обмена передовым опытом, сертификацию фермеров, исследования и инновации, использование технологии блокчейн и других технологий для улучшения отслеживания качества продуктов от поля до стола потребителя, повышения прозрачности рынка, поддержку местных и малых предприятий.
Для повышения осведомленности об органическом производстве Еврокомиссия будет организовывать ежегодный «День органического сельского хозяйства, а также поощрять развитие сетей органического туризма через «биологические районы», в которых фермеры, граждане, туристические операторы, ассоциации и государственные органы станут работать вместе над устойчивым управлением местными ресурсами на основе принципов органического сельского хозяйства.
В Плане действий также отмечается, что производство органической аквакультуры остается относительно новым сектором, но имеет значительный потенциал роста. Новые руководящие принципы ЕС по устойчивому развитию аквакультуры будут побуждать страны Евросоюза и заинтересованные стороны поддерживать рост органического производства в этом секторе.
План также предполагает улучшение показателей органического сельского хозяйства с точки зрения устойчивости. Для достижения этой цели предполагается сосредоточиться на таких проблемах, как
- улучшение условий содержания животных;
- обеспечение доступности органических семян;
- сокращение углеродного следа сельского хозяйства и
- сведение к минимуму использования пластика, воды и электроэнергии.
Еврокомиссия также намеревается увеличить долю НИОКР и выделить не менее 30% бюджета на исследования и инновации в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, связанные с органическим сельским хозяйством.
Исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс так прокомментировал появление Плана:
Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховски заявил следующее:
Комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс сказал:
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