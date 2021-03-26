Берн, , 08:08 — REGNUM Власти Швейцарии и Исландии продолжат вакцинацию своих жителей от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Решение принято в связи с тем, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) настояло, что «преимущества вакцины перевешивают все риски». Об этом 25 марта сообщает CNN.

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«На фоне того, как пандемия коронавируса продолжает распространяться по Европе и мы регистрируем все больше случаев заражения COVID-19, нет сомнений, что нам необходимо продолжить использование вакцины AstraZeneca, так как её преимущества перевешивают все риски», — сообщается в заявлении Минздрава Исландии.

«Вакцина помогает пожилым людям, многие из которых серьезно заразились коронавирусной инфекцией. В тоже время, мы не обнаружили рисков для пожилых людей. По этой причине мы решили продолжить использование вакцины AstraZeneca», — сообщил Джон Карлсон, глава Минздрава Швейцарии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.