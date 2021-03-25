Брюссель, , 21:02 — REGNUM Разделить страны НАТО никому не удастся, они должны сплотиться перед лицом «российской агрессии и дезинформации», заявил германский министр иностранных дел Хайко Маас, 25 марта пишет Die Zeit.

Заявив, что страны НАТО не позволят, чтобы их разделила политика России, он отметил, что с Москвой нужны контакты, нужен диалог в совете Россия — НАТО по теме политики безопасности.

Маас «Мы к этому готовы и надеемся, что в ближайшее время и российская сторона будет вновь к этому готова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 марта, в Брюсселе завершилась двухдневная встреча лидеров МИД стран НАТО. По теме «российской угрозы» высказались многие западные представители, в том числе из США.

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