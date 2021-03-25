Кальяри, Италия, , 21:00 — REGNUM Все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус как минимум до 6 апреля 2021 года, такое решение приняли местные власти в четверг, 25 марта.

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Ранее трибунал региона подтвердил право местных властей обязывать прибывающих граждан сдавать такие тесты ради недопущения новых вспышек коронавируса на острове, где эпидемиологическая ситуация существенно лучше, чем в континентальной Италии.

По данным на 25 марта, в Италии умерли 106 799 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (как и днем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на 23 696 (днем ранее — на 21 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856 человек — на 1548 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 739 791 человек (за день этот показатель вырос на 79 631), что составляет 4,55% населения Италии.