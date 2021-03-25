Москва, , 20:58 — REGNUM Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов в ходе работыпервого Электорального экспертного форума, прошедшего в Москве в четверг, 25 марта, заявил, что экспертам необходимо понимать, где искать информацию, как работать с первоисточниками, как отделять правду от фейков.

Отдельная задача экспертов, отметил Александр Точенов, заключается в донесении на понятном для избирателей языке нюансов, связанных с законодательным регулированием выборов. Также Александр Точенов подробно рассказал о работе мониторинговых групп СПЧ, которые являются очень действенным инструментом профилактики нарушений на выборах.

В работе первого Электорального экспертного форума принял участие исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

«Наша задача — выращивать пул электоральных экспертов, неангажированных с политическими силами», — заверил он.

Для оказания поддержки объективного и профессионального мнения Максим Лесков предложил учредить премию «лучший электоральный эксперт года» и «Антипремию» за авторство самого «вопиющего» фейка.

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«Проведение Всероссийского экспертного форума — правильное и своевременное решение, очень важно делиться региональным опытом и изучать основы и тонкости избирательной практики. Роль профессионального знания в области избирательного процесса неизмеримо вырастает», — заключил, подводя итоги работы первого Электорального экспертного форума, политолог, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков.