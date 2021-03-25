, 20:57 — REGNUM После месяца непрерывного роста числа новых случаев коронавируса в Италии показатели начали снижаться, заявил в четверг, 25 марта, глава экспертной группы Gimbe Нино Картабеллотта.

Пик третьей волны эпидемии преодолен, однако это не значит, что нужно немедленно снимать ограничения и, в частности, отменять дистанционное обучение (о чем ранее говорили в правительстве страны), добавил он.

По данным на 25 марта, в Италии умерли 106 799 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (как и днем ранее). Число подтвержденных носителей выросло на 23 696 (днем ранее — на 21 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856 человек — на 1548 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 739 791 человек (за день этот показатель вырос на 79 631), что составляет 4,55% населения Италии.