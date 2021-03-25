Белград, , 20:56 — REGNUM Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 30 марта вводит прямые рейсы по маршруту Киев-Белград-Киев, сообщили изданию Politika в посольстве Украины в Белграде.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, а стоимость билета в одну сторону составит 43 евро.

SkyUp Airlines — частная украинская авиакомпания, входящая в пятерку крупнейших пассажирских перевозчиков Украины, которая выполняет чартерные и регулярные малобюджетные рейсы.

После локдауна авиакомпания возобновила полеты в Болгарию, Грузию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Узбекистан и открыла маршруты в Турцию и Занзибар.