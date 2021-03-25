Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге органами СКР в отношении профессора Владимира Матвеева, публично отрицавшего Холокост, возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Как установлено, 21 января 2021 года во время вебинара перед слушателями в количестве не менее 60 человек Матвеев, в качестве лектора, публично, в утвердительной форме, отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). За это грозит до трех лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, громкий скандал разразился в январе 2021 года, когда 66-летний профессор Владимир Матвеев выступил с лекцией перед учителями Ленобласти. После того как комиссии по этике Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), где работал преподаватель, изучили его скандальный доклад, было объявлено, что Владимир Матвеев больше в этих вузах не работает. Всё это время в отношении лектора шла проверка, начатая по инициативе прокуратуры Ленобласти.

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