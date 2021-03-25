Подгорица, , 20:50 — REGNUM Проведение референдума в классической форме по добыче нефти и газа в Черногории обойдетсястране в два миллиона евро, а ущерб от прерывания исследования составит около 100 миллионов евро, сообщил 25 марта премьер-министр Здравко Кривокапич «Премьерском часе» в парламенте.

«Правительство сделало ставку на экологию Черногории, но не для того, чтобы провозгласить, а для обеспечения. Вы знаете, что это соглашение было подписано в 2015 году, то есть незадолго до 2016 года, и если мы посмотрим на него, это одно из редко хороших соглашений, которые предыдущее правительство заключило с точки зрения использования самых высоких стандартов», — сказал Кривокапич.