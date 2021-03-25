Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге основные показатели эпидемического процесса говорят о снижении распространения коронавирусной инфекции, но процесс этот идет медленно и нестабильно, что чревато новой вспышкой заболеваемости.

Маски Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 25 марта в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19, за последние сутки, по сравнению с прошлым четвергом, 18 марта, число новых случаев обращения к медикам пациентов с ковидом сократилось на 27,33%, количество активно больных уменьшилось на 9,67%, суточный объем госпитализации с ковидом и внебольничными пневмониями снизился на 15,15%.

«Интенсивность распространения инфекции снижается, но медленно и нестабильно. Остаются актуальными противоэпидемические меры — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах», — подчеркивают в Межведомственном совете.

В настоящее время в Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 6248 коек, из них свободны 1818 коек, что составляет 29,1%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 183 пациента.

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Напомним, 25 марта представитель комздрава Петербурга заявил о вероятности третьей волны коронавируса в Петербурге в конце весны.

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