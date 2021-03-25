Москва, , 20:48 — REGNUM Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова в ходе работы первого Электорального экспертного форума, прошедшего в Москве 25 марта, заявила, что на сегодняшний день инфраструктура общественного и экспертного наблюдения сформирована полностью.

«Приоритетная задача — развивать и укреплять ее», — пояснила Алена Булгакова, добавив, что одной из ключевых составляющих института независимого экспертного контроля за выборами стали региональные общественные штабы, в которые входят лидеры общественного мнения в регионах, эксперты, журналисты, электоральные юристы — все те, чье мнение для жителей региона является значимым.

«К настоящему моменту они созданы во всех регионах страны. Это открытые площадки, о которых должны знать, как можно большее число людей, все избиратели. В их работе уже задействованы лидеры общественного мнения, представители СМИ и авторитетные эксперты», — рассказала она.

В свою очередь, председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что сегодня независимые эксперты — неотъемлемая часть масштабной системы общественного контроля.

«У Общественной палаты в вопросах независимого контроля за выборами и подготовки наблюдателей более 2000 организаций — партнёров. Мы открыты к работе со всеми: у каждого гражданина есть возможность принять участие в наших обучающих семинарах или работать в сотрудничестве с общественными штабами. Возможностей проявить свою активную гражданскую позицию очень много», — подчеркнул он.

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