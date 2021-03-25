Москва, , 20:44 — REGNUM Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин может перейти на аналогичную должность в московском «Динамо» в следующем сезоне, информирует сегодня, 25 марта, портал Metaratings.

По данным источника, «Трактор» находится в процессе расторжения контракта с Гатиятулиным. Этот вопрос решает на уровне губернатора Челябинской области и президента клуба Алексея Текслера.

Параллельно Гатиятулин вступил в переговоры с «Динамо», которые уже перешли в активную стадию. Стороны ждут расторжения контракта тренера с «Трактора».

Напомним, что Гатиятулин подписал трехлетний контракт с челябинской командой в 2020 году. В нынешнем сезоне специалисту удалось вывести «Трактор» в плей-офф с пятого места Восточной конференции. В первом раунде «челябинцы» уступили «Салавату Юлаеву» в пяти матчах серии.