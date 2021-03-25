Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Компания Pfizer начала испытывать вакцину от COVID-19 на детях до 11 лет. Об этом 25 марта сообщает CNN.

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Компания Pfizer сообщила, что испытания вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от 5 до 11 лет в настоящее время полностью одобрены.

Результаты испытаний обещают сообщить к концу 2021 года.

Напомним, что ранее в клинических испытаниях вакцины приняли участие 2259 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Отметим, что министерство здравоохранения и социальных служб США разрешило вакцину Pfizer от COVID-19 к экстренному использованию лицам в возрасте 16 лет и старше.