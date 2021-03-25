Москва, 25 марта 2021, 20:38 — REGNUM Первый Электоральный экспертный форум, прошедший в Москве 25 марта, завершился дискуссией о том, как важно для эксперта уметь отвечать на информационные атаки, отличая фейки от объективной информации. Вместе с тем есть потребность в анализе и независимой оценке избирательных кампаний самого разного уровня, в том числе и муниципального, на котором уже сейчас кандидаты и партии начинают вести свою борьбу.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич обратил внимание на то, что одним из главных навыков экспертов должно быть умение оперативно и грамотно отвечать на информационные атаки.
Читайте ранее: В Москве представят образовательную программу по противодействию фейкам
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что в условиях обостряющейся политической конкуренции необходимо расширять пул экспертов и включать в их ряды просвещённых думающих людей. В этой связи необходимо не упускать из внимания выборы любого уровня, в том числе и выборы на самом низовом, муниципальном уровне — следить за чистотой проведения муниципальных выборов, а также создавать экспертные информационно-аналитические материалы по итогам оценки каждого из этапов кампаний.