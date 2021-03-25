Москва, , 20:38 — REGNUM Первый Электоральный экспертный форум, прошедший в Москве 25 марта, завершился дискуссией о том, как важно для эксперта уметь отвечать на информационные атаки, отличая фейки от объективной информации. Вместе с тем есть потребность в анализе и независимой оценке избирательных кампаний самого разного уровня, в том числе и муниципального, на котором уже сейчас кандидаты и партии начинают вести свою борьбу.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич обратил внимание на то, что одним из главных навыков экспертов должно быть умение оперативно и грамотно отвечать на информационные атаки.

«Избирательная система в период предстоящей федеральной кампании будет подвергаться им, и наша задача — подготовить экспертов, которые смогут отвечать на такие атаки, оперируя не лозунгами, а авторитетным, подкрепленным фактами и экспертными мнением. Отдельная волна фейков, отметил эксперт, ожидает регионы, где будет применяться дистанционное электронное голосование — «зомбирование уже идёт и этому необходимо противостоять», — отметил он.

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Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что в условиях обостряющейся политической конкуренции необходимо расширять пул экспертов и включать в их ряды просвещённых думающих людей. В этой связи необходимо не упускать из внимания выборы любого уровня, в том числе и выборы на самом низовом, муниципальном уровне — следить за чистотой проведения муниципальных выборов, а также создавать экспертные информационно-аналитические материалы по итогам оценки каждого из этапов кампаний.

«Мы в НОМ анализировали недавние муниципальные кампании и зафиксировали активизацию партий, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о нарастании конкуренции к предстоящим выборам в Госдуму», — рассказал Александр Брод, отметив, что эксперту важно максимально погружаться в информационный поток, чтобы иметь возможность делать объективный анализ.

«У Ассоциации НОМ сложились устойчивые связи с экспертами в регионах. Они участвуют в наших опросах, касающихся проверки фейковой информации, проблемных моментов, которые возникают на регистрации кандидатов и других этапах кампаний», — подчеркнул Александр Брод.