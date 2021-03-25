Портленд, США, , 20:38 — REGNUM Сегодня, 25 марта, клубы НБА «Портленд Блейзерс» и «Торонто Рэпторс» достигли договоренности о трансфере защитника «Торонто» Нормана Пауэлла.

Согласно информации журналиста Эдриана Воджнаровски, защитник в ближайшее время примкнет к составу «Портленда». В качестве компенсации «Торонто» получит права на Гэри Трента и Родни Худа.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Пауэлл набирает в среднем 19,6 очка за матч. Действующая заработная плата баскетболиста составляет 11 миллионов долларов.