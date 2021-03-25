Москва, , 20:37 — REGNUM Решение властей Канады ввести санкции против России «за Навального» принято в угоду США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 25 марта заявлении.

Отмечая, что канадские власти довели отношения с Москвой «до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона», российский дипломат отметила:

«Такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идёт вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков».

Российский дипломат заверила, что Москва отреагирует на персональные санкции Оттавы «жёстко и последовательно». Ответных мер Оттаве стоит ожидать «в ближайшее время».

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