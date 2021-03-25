Рим, 25 марта 2021, 20:37 — REGNUM
По данным на вечер четверга, 25 марта, в Италии умерли 106 799 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 460 (как и днем ранее), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
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Число подтвержденных носителей выросло на 23 696 (днем ранее — на 21 267).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 464 543 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 562 856 человек — на 1548 больше, чем днем ранее.
Первую и повторную прививку сделали 2 739 791 человек (за день этот показатель вырос на 79 631), что составляет 4,55% населения Италии.