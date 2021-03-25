25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля о том, что США и ЕС решили скоординировать шаги по вопросу отношений с Россией.

Артур Савин, , 21:21 — REGNUM Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Соединённые Штаты и Евросоюз решили скоординировать шаги по вопросу отношений с Москвой, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 24 марта в социальной сети Facebook.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Беспомощная Европа. Чтобы они ни делали, всё никак не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила», — написал Александр Б.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что Борелль утверждает, что Евросоюз якобы только готовится начать координировать свои действия в отношении России с США. На самом деле, уверены граждане, страны ведут диалог на эту тему уже давно.

«А раньше не координировали, стало быть? Только что невинность, суверенитет то есть, потеряли?» — задаётся вопросом Елена Л.

Некоторые комментаторы уверены, что Европа в вопросе отношений с Россией не имеет своего мнения и исполняет лишь диктат Вашингтона. Граждане считают, что именно с этим связано давление на Россию со стороны Европейского союза.

«Да они давно уже в связке наезжают на Россию и Путина. Это не политики, а банда, организованные преступники международного масштаба. Они и не скрывают своих намерений уничтожить Россию в экономическом и политическом плане, а также подорвать её через молодёжь, соцсети и всяческие программы вовлечения», — отметила Тамара Г.

Часть людей указала на то, что Россия сама долгое время пыталась выстроить дружественные отношения с Западом, а теперь этому самому Западу приходится координировать свои действия, чтобы выстроить хоть какие-нибудь отношения с Москвой.

«Раньше надо было думать, когда Россия была к вам открыта. Теперь уже поздно. Нет смысла долбиться в закрытую дверь», — считает Villiam K.

Ряд граждане отметили, что Европа выбрала для конфронтации с Россией крайне неудачный момент. Пандемия, экономический кризис и прочее — всё это окрашивает действия ЕС в самоубийственные тона.

«У них там локдаун за локдауном. Заняться им нечем, что ли? Как надоели уже. Пусть отстанут уже, в конце-то концов», — пишет Татьяна Д.

Нашлись и те, кто выразил уверенность в том, что раз Западу не удалось изолировать Российскую Федерацию, то теперь у них, скорее всего, не получится даже скоординировать свои действия.

«Ну-ну. Помнится, давеча изолировать собирались. Как говорится, изолировали-изолировали, да не выизолировали. Теперь давайте, координируйте. Может быть, выкоординируете», — поделилась Нелли Г.

Напомним, 24 марта верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз решили скоординировать шаги по вопросу отношений с Москвой.