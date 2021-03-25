Нижнекамск, Татария, , 20:29 — REGNUM Сегодня, 25 марта, стало известно имя нового главного тренера нижнекамского «Нефтехимика».

Согласно информации портала «Чемпионат», в следующем сезоне на тренерском мостике команду будет возглавлять Олег Леонтьев, который сменит на этом посту Вячеслава Буцаева.

В минувшем сезоне 50-летний специалист тренировал «Горняк» из ВХЛ. Под его руководством команда заняла четвертое место во всей лиге и дошла до второго раунда плей-офф, где уступила «Рубину» со счетом 4:0 в серии.

«Нефтехимик» стал 11-й командой Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.