Киев, 25 марта, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Главная задача Российской Федерации и непосредственно президента РФ Владимира Путина — это уничтожение Украины как государства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире радио НВ сегодня, 25 марта.

President.gov.ua Алексей Данилов

В этом контексте Данилов призвал «постоянно ставить на место» тех украинских политиков, которые до сих пор продолжают «заигрывать» с Российской Федерацией.

«А на Украине очень много политиков, которые, с одной стороны, якобы государственники, а с другой — говорят о необходимости договариваться с Российской Федерацией. Их очень много, и их надо постоянно ставить на место… потому что это для нашего государства очень-очень опасный путь», — отметил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что эта проблема актуальна, поскольку украинцы «30 лет живут в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно и мало делают».

«Мы можем прекратить свое существование, если будем продолжать заигрывать с Российской Федерацией», — резюмировал силовик.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что считает «реально возможной» двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского и главы РоссииВладимира Путина, а до этого сам Зеленский заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером стран «нормандской четверки» отдельно, если общая встреча в ближайшее время не состоится.