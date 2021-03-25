Вологда, , 20:26 — REGNUM До конца марта Вологодская область получит 5400 доз вакцины от COVID-19, в очереди на прививку стоят почти 20 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Пр данным ведомства, с начала вакцинации регион получил почти 40 тысяч доз вакцины от COVID-19.

«Последняя поставка состоялась 23 марта в объеме 2100 доз, — отметил первый заместитель губернатора Антон Кольцов. — Имеющееся количество препарата позволяло обеспечить 7% плана вакцинации».

Напомним, власти региона заявили о дефиците вакцины 22 марта.

как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области первым компонентом вакцинировано 36 622 человека и 28 465 — вторым.