Удмуртская Республика, , 20:24 — REGNUM В апреле текущего года жильцы 1730 домов в Ижевске поучат квитанции с перерасчетом платы за отопление. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ плюс».

Перерасчет будет сделан в отношении тех граждан, у которых заключен прямой договор с поставщиком тепла. Возврат средств стал возможен благодаря действиям тепловой инспекции, модернизации ЦТП (Центрального теплового пункта), оборудования погодного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, перерасчёт в платёжных документах за услуги по отоплению проведут в Волгограде. Межведомственная комиссия выявила нарушения в 23 многоэтажных домах. Общая сумма выданных предписаний о перерасчёте платы за коммунальные услуги по отоплению составила 1,47 млн руб.

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