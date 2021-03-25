Бишкек, , 20:18 — REGNUM Киргизские власти договорились о поставке из России и Казахстана сахара и масла для пополнения запасов фонда государственных материальных резервов при министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии.

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Уже заключены контракты на 506,3 тонны сахарного песка и 3 046 тонн растительного масла, которые должны будут прибыть в республику уже в апреле текущего года.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства, сделано это по поручению премьер-министра Улукбека Марипова — для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на основные продукты питания.

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