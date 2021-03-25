Вологда, , 20:15 — REGNUM В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали 36 622 человека, из них 28 465 уже завершили вакцинацию, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«В очереди на вакцинацию остается 19 955 человек, записавшихся через Единый портал государственных услуг и через колл-центры поликлиник», — отметили в ведомстве.

В области развернуто 62 прививочных пункта на базе 36 медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки выявили 98 носителей коронавируса.