Бишкек, , 20:13 — REGNUM Являясь одной из самых бедных стран Туркестана, Киргизия оказалась особо уязвимой перед пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе, составленном аналитиками Всемирного банка.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

В сочетании с падением покупательной способности населения из-за инфляции, эта ситуация привела к тому, что киргизстанцы оказались не готовы к экономическим последствиям пандемии.

В этот период не менее 40 тысяч жителей республики лишились работы.

По оценкам местных экспертов, уровень бедности в Киргизии вырос с 20,1% в 2019 году до 31,1% в 2020 году.

В результате чего за чертой бедности оказались еще 700 тысяч граждан, что является значительной цифрой для страны с населением в 6,6 млн человек.

Читайте также: Стало известно, насколько за год просела экономика Киргизии