Сарапул, Удмуртия, , 20:12 — REGNUM Ранее судимый 27-летний житель Удмуртии, обвиняемый по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего») признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В настоящее время проводятся все необходимые меры для установления полной картины обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 марта в квартире по месту жительства в Сарапуле было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена в кратчайшие сроки, он был задержан. Им оказался знакомый матери девочки.

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Кроме уголовного дела по статье об убийстве, возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Проверку проводит прокуратура Удмуртии.

Накануне городской суд Сарапула, рассмотрев ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, внес решение о его аресте на два месяца — до 23 мая текущего года. В течение 10 суток решение может быть обжаловано.

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