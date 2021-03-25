Бишкек, , 20:11 — REGNUM За последний год процент счастливых людей в Киргизии вырос — республике удалось подняться сразу на семь строчек в подготовленном по заказу ООН «Всемирном рейтинге счастья» («World happiness report») и занять в нем 67-е место среди 149 стран мира.

Среди государств Туркестанского региона наиболее высокий уровень счастья зафиксирован в Узбекистане, которому присудили 42-е место. Ненамного отстает соседний Казахстан, расположившийся на 45-й строчке рейтинга.

Таджикистану в этот раз досталось 78-е место, а Туркмении — лишь 97-е.

Лидерами рейтинга традиционно признаны Финляндия, Дания и Швейцария. Также в топ-10 самых счастливых стран смогли попасть Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

А наименее счастливые люди, по мнению аналитиков ООН, живут в Афганистане, Зимбабве, Руанде, Ботсване и Королевстве Лесото.