Киев, , 20:10 — REGNUM Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским развернули репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, чтобы угодить США, заявил 25 марта политический эксперт Евгений Василевский, комментируя обыски силовиков из СБУ и генеральной прокуратуры в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которые прошли ранее сегодня.

Эксперт напомнил, что в одном из своих интервью заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить, а если дословно — «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями».

По словам Василевского, власть во главе с Зеленским пошла на незаконный запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, санкции против оппозиционных политиков и прочие действия, в первую очередь, чтобы понравиться новым властям в США.

«При этом, в то время как власть Зеленского развернула прессинг против оппозиции во главе с Медведчуком, большинство уголовных производств против главного оппонента Зеленского на президентских выборах-2019 — Петра Порошенко — закрыли. О решительном «я Ваш приговор!» Владимир Зеленский теперь предпочитает не вспоминать. А один из руководителей «Европейской солидарности» Александр Турчинов в интервью BBC прямо сказал, что в случае досрочных выборов ЕС может войти в коалицию со «Слугой народа», а сам Порошенко — станет премьер-министром», — заявил специалист.

Он также обратил внимание на последнюю статью бывшего посла США Джона Хербста, который специально сделал акцент на фигуре Медведчука как главного оппонента политики США, прямо дав понять, что Вашингтон заинтересован в репрессиях против оппозиционного политика, напомнив, что США объявили санкции против Медведчука еще в 2014 году.

«И список «добрых дел» можно продолжать. Но… не звонит американский лидер, хоть ты тресни. Более того: то статьёй в The Washington Post, то устами помощника американского госсекретаря Кента США чётко дают понять, что общаться с Зеленским Байден не будет. Во всяком случае, пока. Но у Зеленского так страстно желают обратить на себя внимание новой администрации США, что продолжают делать резкие и не всегда адекватные движения. На вышеупомянутое интервью с намёком на то, что звонок ещё заслужить надо, в Киеве отреагировали обыском в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь», — пояснил он.

Однако Василевский подверг сомнению официальную версию обыска, которую опубликовала СБУ и отметил, что несмотря на политические репрессии, ОПЗЖ лидирует в рейтингах популярности среди политических партий Украины.

«Честно говоря, официальная версия СБУ о том, что представители движения «Украинский выбор» якобы содействовали «проведению незаконных референдума и выборов в Крыму и Севастополе в 2014 году», выглядит как надуманный предлог для обыска. То есть получается, пять лет при Порошенко и два года при Зеленском не было никаких вопросов, а тут вдруг они появились?!» — задался вопросом эксперт.