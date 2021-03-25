Нижний Новгород, , 20:10 — REGNUM Специалисты Нижегородского центра организации дорожного движения совместно с сотрудниками госавтоинспекции выявили 60 мест концентрации ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 25 марта.

По итогам 2020 года лидером по количеству мест, в которых произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, признан Автозаводский район, в котором насчитывается 18 аварийно-опасных участков.

Второе место этого антирейтинга занял Приокский район — 10 мест концентрации ДТП. А на третьем расположился Ленинский район — 9 аварийных участков.

Самым аварийным местом в столице Приволжья по-прежнему остается площадь Максима Горького.