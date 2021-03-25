Москва, , 20:08 — REGNUM Инфляционные ожидания населения России на ближайший год в марте возобновили рост после снижения в течение предыдущих двух месяцев. Об этом сообщает 25 марта пресс-служба Банка России.

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,1%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем в феврале», — говорится в сообщении.

Тем не менее в Центробанке отмечают, что показатель всё ещё находится«ниже локального максимума, наблюдавшегося в декабре 2020 года».

Напомним, инфляционные ожидания населения в России росли с августа 2020 года года, и в декабре достигли 11,5%. Однако с начала нового года они начали снижаться и к концу февраля опустились до 9,9%.