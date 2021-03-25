Москва, 25 марта 2021, 20:08 — REGNUM Послом России в Белоруссии назначен Евгений Лукьянов. Текст соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, президент освободил Лукьянова от обязанностей посла России в Латвии.
Напомним, с 30 апреля 2019 года по 19 марта 2021 года послом России в Белоруссии был Дмитрий Мезенцев. С 19 марта 2021 года он назначен на должность государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.
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