Ижевск, , 20:02 — REGNUM Водонапорную башню на Центральной площади в Ижевске планируется приватизировать. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире в социальной сети.

Сейчас объект культурного наследия находится на балансе города. По словам главы города, башню включили в план приватизации.

«По ней пройдет конкурс, обязательным условием которого будет то, что приобретатель этого объекта обязан соблюсти требования по сохранению внешнего вида этого объекта культурного наследия», — заверил мэр.

ИА REGNUM напоминает, водонапорная башня является одним из старейших гидротехнических сооружений города, она построена в 1915 году. В течение последнего десятилетия объекту пытаются найти современное применение.

В 2019 году башню вместе с земельным участком площадью 293 кв. метра уже пытались продать, установив начальную цену в размере 1,88 млн рублей. Однако заявок на участие в торгах так и не поступило.