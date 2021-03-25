Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Американский бизнесмен и основатель компании Tesla Илон Маск использует «тактику обаяния», чтобы добиться расположение китайских властей и укрепить позиции своей компании на рынке Китая. Об этом 25 марта сообщает CNN.

«В последние пару месяцев компания Tesla столкнулась с волной критики со стороны китайских властей и теперь Маск пытается выложиться на полную катушку, чтобы вернуть расположение Пекина», — комментирует CNN интервью предпринимателя китайскому государственному телеканалу CGTN, где гендиректор Tesla «льстил» Поднебесной. Маск также уверял, что в долгосрочной перспективе Китай станет «крупнейшим рынком» для его электромобилей.

«Я верю в будущее Tesla в Китае. Думаю, что китайская экономика станет крупнейшей экономикой в мире. Также важно, что она стремится к устойчивому энергетическому будущему», — рассказал в интервью Маск.

Такая «лесть» может иметь решающее значение для судьбы Tesla в Китае, так как в последние годы производитель электрокаров пользовался особым отношением со стороны китайских властей и только в последние недели столкнулся с волной критики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая собираются ввести ограничения на использование американских автомобилей Tesla для военнослужащих и персонала государственных предприятий, которые имеют отношение к оборонным отраслям и ключевым ведомствам. Ограничения вызваны опасениями, что автомобили Tesla могут стать источником утечек, несущих угрозу национальной безопасности.