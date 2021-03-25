Тюмень, 25 марта, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Тюменской области свинокомплекс требует с регионального департамента агропромышленного комплекса более 111,7 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке Арбитражного суда региона.

Наталия Николаева ИА REGNUM

Департамент, по мнению юристов свинокомплекса «Тюменский», обязан возместить убытки из-за невыплаченной субсидии на возмещение затрат на оплату процентов по инвестиционному кредитному договору, заключённому в сентябре 2015 года.

На предприятии считают, что департамент АПК Тюменской области незаконно отказал им в предоставлении государственной поддержки. Предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля 2021 года.