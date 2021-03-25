Ростов-на-Дону, , 19:52 — REGNUM Причиной крупногопожар в магазине «Кооператор Дона» на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону сталисварочные работы, которые проводились без соблюдения техники безопасности. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов.

По его словам, работы проводились бесконтрольно. Требования безопасности при проведении данных работ были проигнорированы.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в супермаркете, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, вспыхнул в ночь на 4 февраля 2021 года. Огнём было пройдено 600 кв. метров. Из здания было эвакуировано более 200 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать пожар в супермаркете