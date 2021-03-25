Екатеринбург, , 19:54 — REGNUM В Екатеринбурге открыли государственный детский хоспис, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Хоспис организовали на базе областной детской клинической больницы. «Палаты здесь больше напоминают уютные комнаты, чем помещения клиники», — уточняют в ведомстве.

В здании размещены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, а также методический центр для родителей и волонтеров. В регионе проживает более 900 детей, находящихся на паллиативном наблюдении.

Как сообщало ИА REGNUM, также в городе есть общий хоспис на базе ЦГБ № 2. Во время пандемии COVID-19 его помещения отдавали под лечение больных новой коронавирусной инфекцией.

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