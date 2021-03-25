Фуцзянь, , 19:49 — REGNUM В ходе инспекционной поездки в восточную провинцию Фуцзянь партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин высказался за ускорение интеграции различных сфер жизни в целях успешного развития и строительства модернизированного социалистического государства. Об этом 25 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что глава государства указал на особую важность стимулирования процессов развития именно на берегах Тайваньского пролива.

В ходе поездки Си Цзиньпин посетил города Наньпин, Саньмин и Фучжоу, ознакомившись с ходом и местной спецификой выполнения партийно-государственных решений в сфере развития, а также дал оценку состоянию противоэпидемическлй деятельности.