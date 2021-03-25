Майкоп, , 19:47 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая избрана решением Майкопского городского суда 25 марта в отношении мэра столицы Адыгеи Андрея Гетманова, сообщили в пресс-службе суда.

Гетманов арестован на один месяц и 29 суток в рамках уголовного дела о вымогательстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гетманов был задержан в Майкопе накануне, 24 марта, по подозрению в вымогательстве, которое имело место в мае 2018 года. Он, как полагает обвинение, оказывал давление на предпринимателя и угрожал убить его.

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