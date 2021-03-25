Улан-Батор, , 19:47 — REGNUM Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг провела встречи с послами Белоруссии и Казахстана Станиславом Чепурным и Жалгасом Адылбаевым, сообщает 25 марта Синьхуа, отмечая, что в ходе контактов был затронут ряд вопросов двусторонних отношений.

Обсуждались вопросы перекрестного проведения Дней культуры, выставок для бизнесменов, других обменов, а также меру по увеличению взаимного товарооборота, в частности, монгольского экспорта. Сообщается, что в ходе встреч был выработан план поэтапной реализации соответствующих мероприятий. Укрепление двустороннего сотрудничества Монголии с постсоветскими республиками протекает на фоне исполняющегося в этом году 30-летия установления между ними дипломатических отношений.