Москва, , 19:44 — REGNUM Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, ранее приостановленное из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Как уточняется, данное решение было принято по итогам заседания штаба под руководством вице-премьераТатьяны Голиковой с учетом эпидемической обстановки в указанных странах.

По информации штаба, с начала апреля один раз в неделю будут осуществляться рейсы из москвы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, дважды в неделю — рейсы в Каракас.

Кроме этого, по согласованию с авиационными властями ФРГ на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю), Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — (три раза в неделю), Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю) и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва (три раза в неделю).

Сообщается также, что 1 апреля будет увеличено число регулярных авиарейсов с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Египтом, Кубой и ОАЭ.