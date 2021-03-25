Саранск, , 19:43 — REGNUM В Мордовии возобновят работу детские игровые комнаты в торговых и культурно-досуговых центрах. Соответствующее решение было принято оперативным штабом республики. Отмечается, что ситуация с распространением коронавируса в республике постепенно стабилизируется.

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При этом на каждого ребёнка должно приходиться не мене 4 кв метров площади помещения.

Кроме того, работа учреждений общепита продлевается до 24:00 мск. Однако по-прежнему сохраняется запрет на проведение свадеб, юбилеев и других аналогичных мероприятий в ресторанах, кафе и столовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в республике выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 891 случая. Всего с начала пандемии выздоровели 16 820 жителей Мордовии. 195 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 1876 человек.

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